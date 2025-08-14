In Lübeck (Schleswig-Holstein) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. 10 Menschen wurden dabei verletzt. Ein Gelenkbus ist aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen ein Mehrfamilienhaus geprallt. Die Einsatzkräfte waren stundenlang vor Ort.
