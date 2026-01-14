Vor knapp 30 Jahren kamen bei einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Lübeck (Schleswig-Holstein) sieben Kinder und drei Erwachsene ums Leben, 38 Menschen wurden verletzt. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt, noch immer ist unklar, wer das Feuer gelegt hat. Für viele gilt der Anschlag als einer der größten Justizskandale der Bundesrepublik. In Kiel fand am Dienstag eine Gedenkveranstaltung statt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Erbschaftsteuer: Lies begrüßt SPD-Vorschlag – „Große Vermögen müssen angemessenen Beitrag leisten“14.01.2026 09:16 Uhr
Die Reformpläne der SPD im Bundestag zur Erbschaftsteuer gehen für Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies in die richtige Richtung. „Das Konzept zur Erbschaftsteuer ist eine gute Grundlage“, sagte...
Überflüssige Bundesländer? Bovenschulte verteidigt Bremen14.01.2026 08:49 Uhr
Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einer Neuordnung der Bundesländer stößt bei Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf Ablehnung. Wenn Söder von Bundesländern spreche, die nicht mehr...
Niedersächsischer Städtetag: Dramatische Finanzlage vieler Kommunen im Land13.01.2026 17:26 Uhr
Die Finanzlage vieler Städte und Kommunen in Niedersachsen ist dramatisch. Das Defizit liegt bei mehreren Milliarden Euro. Laut dem Niedersächsischen Städtetag hauptsächlich aufgrund von Projekten, die von...
„NOlympia“-Kampagne gegen Hamburger Olympia-Bewerbung13.01.2026 17:22 Uhr
Am Mittwoch geht es in der Hamburger Bürgerschaft um das Referendum zur Olympia-Bewerbung. Dies soll Ende Mai kommen, um die Hamburger:innen über die Bewerbung abstimmen zu lassen....
Landwirte in Norddeutschland befürchten Preisverfall13.01.2026 17:01 Uhr
Extremwetterlagen sind aktuell für Landwirt:innen im Norden ein Problem. Aber auch Bürokratie, Dumpingpreise von Discountern und Unsicherheiten auf dem Weltmarkt stellen sie vor große Herausforderungen.
Warnstreik: Öffentlicher Dienst in Bremen teilweise lahmgelegt13.01.2026 15:21 Uhr
In Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Warnstreiks in der Innenstadt große Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck vor...