Vor knapp 30 Jahren kamen bei einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Lübeck (Schleswig-Holstein) sieben Kinder und drei Erwachsene ums Leben, 38 Menschen wurden verletzt. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt, noch immer ist unklar, wer das Feuer gelegt hat. Für viele gilt der Anschlag als einer der größten Justizskandale der Bundesrepublik. In Kiel fand am Dienstag eine Gedenkveranstaltung statt.