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Der Frühlingsdom ist am heutigen Freitag um 15 Uhr feierlich in Hamburg eröffnet worden. Nun können Besucher:innen die Frühlingssonne im Riesenrad, auf einer Achterbahn oder bei gebrannten Mandeln genießen. Und es gibt natürlich in diesem Jahr wieder einige Highlights: zum Beispiel den „Olympia Looping“ – die größte transportable Achterbahn der Welt. Sie ist nach 14 Jahren zurück auf dem Heiligengeistfeld.

Welche Neuheiten der Frühlingsdom noch so zu bieten hat, hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk herausgefunden.

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