Die Fahrerin eines Wagens touchierte mit hoher Geschwindigkeit eine Ampel, riss ein Zebrastreifen-Schild um und krachte schließlich gegen den massiven Mast einer Uhr. Obwohl das Fahrzeug komplett zerstört wurde, kam die 61-Jährige unverletzt davon.

Zuvor war sie nach Zeug:innenaussagen ohne eingeschaltetes Licht in ihrem Audi über eine rote Ampel
gefahren, verlor dann auf dem Jahnring in Hamburg die Kontrolle über das Auto.

Der Frau wurde eine Blutprobe wegen des Verdachtes des Konsums berauschender Mittel abgenommen. Das Ergebnis steht noch aus.

