Am hellichten Tag wurde am Wochenende in Celle (Niedersachsen) eine Frau überfallen. Die 63-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beim Motiv und auch beim Täter tappt die Polizei noch im Dunkeln – auffällig ist allerdings, dass es bereits der dritte Fall dieser Art ist.
