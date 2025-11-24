Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am hellichten Tag wurde am Wochenende in Celle (Niedersachsen) eine Frau überfallen. Die 63-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beim Motiv und auch beim Täter tappt die Polizei noch im Dunkeln – auffällig ist allerdings, dass es bereits der dritte Fall dieser Art ist.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:33 Min.

Nacht zu Montag: Runde 50 Glätteunfälle in Schleswig-Holstein

24.11.2025 15:53 Uhr

Schnee und Schneeregen sorgten in vielen Teilen Norddeutschlands in der Nacht zu Montag für gefährlich glatte Straßen. Allein in Schleswig-Holstein kam es zu rund 50 Glätteunfällen. Der...

Video01:47 Min.

Feuer in Kiel-Gaarden: Dachstuhlbrand macht Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar

24.11.2025 15:19 Uhr

Am Samstag kam es zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr in Kiel (Schleswig-Holstein). Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaarden geriet in Flammen. Zwei Menschen wurden leicht...

Video01:27 Min.

Schnee und Glättegefahr: Wenig Beeinträchtigungen in Hamburg

24.11.2025 14:10 Uhr

Am Sonntag bescherte der Schneefall in Hamburg der Stadtreinigung den ersten Volleinsatz der Winterdienst-Saison. Da in der Nacht zu Montag noch Regen hinzukam, bestand auf den Straßen...

Rassistischer Chat: Sechs Polizisten werden in Niedersachsen entlassen

24.11.2025 08:56 Uhr

Sechs Polizisten, gegen die wegen eines Chats mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten ermittelt wird, sollen noch in der Probezeit entlassen werden. Das teilte das niedersächsische Innenministerium auf...

79-Jähriger an Bahnübergang in Leer ums Leben gekommen

24.11.2025 08:51 Uhr

Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht...

Aktualisiert

Kanufahrer finden männliche Leiche in Hamburger Alster

24.11.2025 08:47 Uhr

Bei dem am Wochenende von Kanufahrer:innen in der Alster in Hamburg-Hummelsbüttel entdeckten toten Mann handelt es sich um einen seit Tagen vermissten 85-Jährigen aus dem Stadtteil Wellingsbüttel....

Zur Startseite