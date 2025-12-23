Flucht nach versuchtem Autodiebstahl: Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Hamburg

23. Dezember 2025

Nach dem Fluchtversuch mit sieben Verletzten in Hamburg am Montagabend sind neue Details bekanntgeworden. Der Mann war von der Polizei kontrolliert worden, weil er versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte. 

Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Rene Schröder/NEWS5/dpa

Das Aufbrechen sei ihm nicht gelungen. Als die Polizei ihn kontrollierte, sei er mit einem Auto geflüchtet. Dies habe nach bisherigen Erkennnissen nicht zu den Autos gehört, die er versucht hatte, zu stehlen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 37-Jährigen. Auf der Flucht vor der Polizei geriet sein Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug. Der 37-Jährige wurde dabei eingeklemmt und leicht verletzt, sein Beifahrer schwer. Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall verletzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:56 Min.

Umstrittener Weiterbau der A39: Aktivisten protestieren in Wald bei Lüneburg

22.12.2025 16:29 Uhr

Der Bau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg (Niedersachsen) ist sehr umstritten. Kritiker:innen sagen, der Lückenschluss würde Naturräume zerschneiden und überhaupt sei der Bau unnötig. Bei Lüneburg...

Video04:11 Min.

Samstagnacht in Hamburg: Bundespolizei am Hauptbahnhof und auf der Reeperbahn im Einsatz

22.12.2025 10:37 Uhr

Der Hamburger Hauptbahnhof gilt als Kriminalitätsschwerpunkt der Hansestadt. Tag und Nacht ist die Bundespolizei dort im Einsatz. Und auch auf der Reeperbahn sorgt die Bundespolizei regelmäßig für...

Video01:47 Min.

Frau in Apensen an Haustür getötet: Fahndung nach Ex-Mann läuft weiter

22.12.2025 10:02 Uhr

Am Freitag wurde in Apensen im Landkreis Stade (Niedersachsen) eine 40-jährige Frau und Mutter von vier Kindern an ihrer Haustür erstochen. Im Verdacht steht der 57-jährige Ex-Partner...

Ex-RAF-Terroristen: Fast wöchentlich neue Hinweise zu den Gesuchten Garweg und Staub

22.12.2025 08:45 Uhr

Die Fahnder:innen bleiben den mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (71) hartnäckig auf der Spur. Fast wöchentlich gingen neue Hinweise auf die Gesuchten ein, die...

Mutmaßliche Brandserie mit zehn Verletzten in Flensburg

22.12.2025 08:36 Uhr

Bei drei mutmaßlich absichtlich gelegten Bränden in Flensburg (Schleswig-Holstein) sind zehn Menschen teils schwer verletzt worden, darunter auch ein zweijähriges Kind. Zunächst standen am frühen Sonntagmorgen in...

Video00:30 Sek.

Großbrand auf Recyclinghof in Lübeck

19.12.2025 16:55 Uhr

In einem Recyclingbetrieb in Lübeck (Schleswig-Holstein) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Etwa 15 Tonnen gelagerter Elektroschrott und mehrere Fahrzeuge sind bei dem Großbrand zerstört worden....

Zur Startseite