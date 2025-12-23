Flucht nach versuchtem Autodiebstahl: Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Hamburg

Nach dem Fluchtversuch mit sieben Verletzten in Hamburg am Montagabend sind neue Details bekanntgeworden. Der Mann war von der Polizei kontrolliert worden, weil er versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte.

Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Rene Schröder/NEWS5/dpa

Das Aufbrechen sei ihm nicht gelungen. Als die Polizei ihn kontrollierte, sei er mit einem Auto geflüchtet. Dies habe nach bisherigen Erkennnissen nicht zu den Autos gehört, die er versucht hatte, zu stehlen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 37-Jährigen. Auf der Flucht vor der Polizei geriet sein Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug. Der 37-Jährige wurde dabei eingeklemmt und leicht verletzt, sein Beifahrer schwer. Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall verletzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa