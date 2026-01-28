In Kudensee im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Reetdachhaus durch ein Feuer zerstört worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus ungeklärter Ursache an einem Holzunterstand aus. Es setzte das Reetdach in Brand, der in der Folge nicht mehr zu kontrollieren war. Die Feuerwehr hatte zudem mit Glätte zu kämpfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.