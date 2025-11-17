Am Sonntagabend ist in Delmenhorst (Niedersachsen) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Im ersten Obergeschoss des Hauses brannte es in einem Wohnzimmer. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der 28-jährige Bewohner der brennenden Wohnung floh auf den Balkon und konnte mithilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden. Anschließend wurde er wegen schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde vorübergehend für unbewohnbar erklärt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.
