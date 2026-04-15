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Wegen eines Brandes im Keller war das Treppenhaus eines Gebäudes im Niendorfer Wagrierweg in Hamburg stark verqualmt. Mehrere Bewohner:innen konnten deshalb ihre Wohnung nicht verlassen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Zwei Personen mussten aufgrund schwerer Verletzungen ins Krankenhaus. Nach umfangreicher Belüftung konnten die Wohnungen wieder betreten werden. Da in der näheren Umgebung zeitgleich zwei Müllcontainer brannten, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort.

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