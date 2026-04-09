Am Samstagabend empfängt der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion den FC Bayern München. Die Übermannschaft gegen den Abstiegskandidaten – historisch war das immer ein Duell von Establishment gegen Arbeiterklasse, doch man begegnete sich auch mit Sympathie. Vor 24 Jahren konnten die Kiezkicker zuletzt zu Hause gegen die Bayern gewinnen. Wie wird es wohl dieses Mal?