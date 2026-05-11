Schleswig-Holstein ist trotz der unsicheren geopolitischen Lage ein beliebter Standort für Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung des Landes konnte im vergangenen Jahr fast 100 neue Betriebe für den Norden begeistern. Insbesondere im Bereich erneuerbare Energien, digitale Wirtschaft und Maschinenbau gibt es deutliche Zuwächse. Doch auch wenn die Zahl der Firmenansiedlungen im vergangenen Jahr gestiegen ist, viel Luft nach oben und reichlich Platz für neue Unternehmen sind zwischen Nord- und Ostsee dennoch.
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Mini-Wald für besseres Stadt-Klima: Erster „Tiny Forest“ in Bremen08.05.2026 16:14 Uhr
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