Die Niedersächsin Eva Högl (SPD) tritt im Bremer Senat die Nachfolge von Ulrich Mäurer (SPD) an, der am Mittwoch nach mehr als 17 Jahren aus dem Amt des Innensenators ausgeschieden ist. Mit 49 Ja- und 29 Gegenstimmen wurde die gebürtige Osnabrückerin als erste Frau in das Amt gewählt.
