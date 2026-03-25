Der erste Spargel in diesem Jahr in Schleswig-Holstein ist da. Auf dem Spargelhof in Wiemersdorf geht es in den nächsten Tagen mit der Ernte so richtig los. Auf 50 Hektar Fläche wird eine gute Ernte erwartet, denn die Spargelbetriebe hatten im Winter den wichtigen Kältereiz. Außerdem halten Folien die Wärme in den Dämmen.