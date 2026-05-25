Frachtschiff nach Brand mit Auslaufverbot belegt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Brand eines Frachtschiffs im Hamburger Hafen ist dieses mit einem Auslaufverbot belegt worden. Ermittler sollen das Schiff «Jolyn» am Dienstag untersuchen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums sagte. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar. Der Brand sei am Sonntag in einem Laderaum ausgebrochen, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr gab abweichend an, dass das Feuer in einer Sauna entstanden sei.

Bei dem Brand wurden nach zurückliegenden Angaben der Feuerwehr acht Menschen schwer verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Das Schiff befand sich demnach im Kuhwerderhafen.

Der Website Vesselfinder zufolge fährt das Schiff unter niederländischer Flagge. Es ist demnach 90 Meter lang und 13 Meter breit. Vor der Fahrt nach Hamburg befand sich die «Jolyn» laut der Website in der englischen Hafenstadt Hull.