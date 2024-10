Elf Verletzte nach Feuer in Geisterbahn in Leer

Beim Brand einer Geisterbahn auf dem größten Volksfest Ostfrieslands haben elf Menschen Verletzungen erlitten. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor war von fünf Verletzten die Rede gewesen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gallimarkt in Leer (Niedersachsen).

Einsatzkräfte haben auf dem Gallimarkt einen Sichtschutz aufgebaut. Am Nachmittag war ein Fahrgeschäft in Brand geraten. Foto: dpa

Die Geisterbahn war den Angaben zufolge aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, das Feuer wurde aber schnell gelöscht. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Brandursache werde nun ermittelt, sagte der Sprecher. Der Markt sei wegen des sonnigen Wetters sehr gut besucht gewesen. Die Stadt erwartete zu dem Volksfest früheren Angaben zufolge rund eine halbe Million Besuchende.

Während des Festes sind 19 große Fahrgeschäfte und rund 250 Marktstände in der Innenstadt verteilt. Der Gallimarkt, einst ein Viehmarkt, geht bis auf das Jahr 1508 zurück, als Graf Edzard I. dem damaligen Flecken Leer das Marktrecht verlieh. Der Viehmarkt gehört bis heute zu dem Volksfest.

SAT.1 RGEIONAL/dpa