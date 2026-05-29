In einer Parkanlage in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Donnerstagabend zwei Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf wurde einer der beiden verletzt. Offenbar hatte ihn sein Kontrahent mit einem Messer verletzt. Der Mann konnte noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Zum Schutz der Einsatzkräfte wurde dem 44-Jährigen eine sogenannte Spuckhaube übergezogen. Der nicht lebensgefährlich verletzte 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeug:innen, sich zu melden, um die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzung aufklären zu können.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Tag 53 im Block-Prozess: Keren T. wird weiter befragt29.05.2026 16:47 Uhr
Tag 53 im Hamburger Block-Prozess und letzter Tag der Anhörung von Keren T. aus Isreal, die eine Vertraute von Christina Block gewesen sein soll. Sie habe die...
Landesverfassungsgericht: Verstoß gegen Informationspflicht im Fall Northvolt29.05.2026 15:56 Uhr
Jetzt ist es amtlich– die schleswig-holsteinische Landesregierung um Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat im Fall Northvolt gegen ihre Informationspflicht gegenüber den Abgeordneten des Landtags verstoßen. Das hat...
Cyberattacke: Patientendaten von Kliniken in Niedersachsen gestohlen29.05.2026 09:01 Uhr
Von einer Cyberattacke auf den Krankenhausdienstleister Unimed sind auch Kliniken in Niedersachsen betroffen. Das Klinikum Oldenburg teilte mit, dass 433 Datensätze von Patientinnen und Patienten betroffen seien....
Stadtbahn-Unfall in Hannover – Üstra rechnet bis zu 1 Million Euro Schaden29.05.2026 08:55 Uhr
Nach dem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover (Niedersachsen) rechnen die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra mit einem Schaden fast in Millionenhöhe. „Sehr hoch, sechsstellig“, sagte der Sprecher der Üstra...
222 neue Polizei-Anwärter:innen in Bremen vereidigt28.05.2026 16:30 Uhr
In Bremen sind am Donnerstag 222 neue Polizei-Anwärter:innen vereidigt worden. Die Nachwuchskräfte hatten ihr Studium bereits 2025 begonnen. Die Zeremonie fand in der Die Glocke statt. Die...
Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover28.05.2026 14:13 Uhr
Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover (Niedersachsen) sind nach Angaben der Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Es gebe eine zweistellige Zahl an Verletzten, die vom Rettungsdienst betreut...