In einer Parkanlage in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Donnerstagabend zwei Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf wurde einer der beiden verletzt. Offenbar hatte ihn sein Kontrahent mit einem Messer verletzt. Der Mann konnte noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Zum Schutz der Einsatzkräfte wurde dem 44-Jährigen eine sogenannte Spuckhaube übergezogen. Der nicht lebensgefährlich verletzte 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeug:innen, sich zu melden, um die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzung aufklären zu können.