Viele frostige Tage liegen hinter uns – und das hat auch im Hamburger Hafen Spuren hinterlassen. Hafenbecken frieren zu, Eisschollen treiben in der Fahrrinne. Damit die großen Pötte trotzdem sicher durchkommen und der Hafen weiter reibungslos funktioniert, sind jetzt die hafeneigenen Eisbrecher im Einsatz.