In Oldenburg (Niedersachsen) haben am Sonntag Hunderte Menschen an Lorenz A. erinnert und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Ostersonntag 2025, durch Schüsse eines Polizisten ums Leben gekommen. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Am heutigen Montag jährt sich sein Tod zum ersten Mal. Gegen den Beamten wurde inzwischen Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben.