Ed Sheeran besucht eigene Wachsfigur in Hamburger Panoptikum

Der britische Popmusiker Ed Sheeran bei seinem unangekündigten Besuch im Hamburger Wachsfigurenkabinett Panoptikum. Foto: Andreas Schäfer

Der britische Popsänger Ed Sheeran hat am Freitag das Hamburger Wachsfigurenkabinett Panoptikum besucht und Fotos mit der ihm nachempfundenen Wachsfigur dort gemacht. Dies teilte das Panoptikum in einer Pressmitteilung mit. „Ed Sheeran und sein Team fuhren am 4. Juli gegen 14 Uhr mit mehreren schwarzen Kleinbussen vor“, sagte Susanne Faerber, Geschäftsführerin des Wachsfigurenkabinetts. „Leider war der Besuch des Weltstars unangekündigt, so habe ich ihn knapp verpasst.“



Das Foto, das Ed Sheeran mit seinem Konterfei aus Wachs zeigt, verdanke das Panoptikum seinem Mitarbeiter Andreas Schäfer: „Mein Kollege Christian hatte Aufsicht und ich saß an der Kasse. Die Gruppe um Ed Sheeran hatte sich vorher Tickets organisiert. Sie sind wie unsere normalen Gäste ins Panoptikum gegangen. Als ich auf die Fläche kam, stand Ed Sheeran gerade Nase an Nase mit seiner Wachsfigur“, so der Hamburger. „Er hatte sichtbar Freude dabei und wirbelte herum, während Fotografen aus seiner Entourage Bilder machten. Christian und ich haben dann noch Selfies mit Ed Sheeran ergattert. Das war ein ganz schönes Erlebnis, so was hat man ja nicht alle Tage. Ich habe ihm dann noch ein gutes Konzert gewünscht und zack war er wieder weg.“



Insgesamt sei der beliebte Sänger, der am vergangenen Wochenende an drei Abenden Konzerte im Hamburger Volksparkstadion gab, etwa zehn Minuten im Wachsfigurenkabinett gewesen. „Auch wenn ich natürlich traurig bin, nicht persönlich dabei gewesen zu sein, freut es mich sehr, dass Ed Sheeran bei uns war, um seine Figur zu besuchen. Das ist eine große Ehre für unser Familienunternehmen“, sagte Susanne Faerber.

Sheeran-Wachsfigur seit 2023 im Panoptikum

Die Wachsfigur des britischen Sängers wurde vor knapp zwei Jahren am 13. Juli 2023 im Panoptikum enthüllt. Bildhauerin war Lisa Büscher, die seit Herbst 2022 gemeinsam mit ihrem Team in ihrem Berliner Atelier an der Figur arbeitete. Ed Sheeran war ihre erste Wachsfigur für das Panoptikum.

SAT.1 REGIONAL/Panoptikum