Am Mittwochabend ist der Flugbetrieb am Hannover Airport in Langenhagen (Niedersachsen) vorübergehend eingestellt worden. Der Grund: Ein Pilot hatte während des Landeanflugs eine Drohne gesichtet. Daraufhin wurde der Flughafen für rund 45 Minuten gesperrt. Drei Flugzeuge mussten auf andere Flughäfen ausweichen.

Erst am Sonntag war auch der Flugbetrieb am Flughafen Bremen wegen einer Drohnensichtung unterbrochen worden. Die Deutsche Flugsicherung hat in diesem Jahr bis Ende August in Hannover und Bremen jeweils vier solcher Vorfälle registriert.