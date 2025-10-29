In Drelsdorf im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) hat die ganze Gemeinde mit angepackt, ein neues Schwimmbad zu bauen. Das alte war marode und das Geld in der Gemeindekasse knapp. Am kommenden Wochenende findet dort nun das Anbaden statt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Vogelgrippe im Norden: Stallpflicht in Kreisen Schleswig-Holsteins29.10.2025 16:45 Uhr
Die Geflügelpest breitet sich im Norden weiter aus. Immer neue Fälle bei Wildvögeln bereiten Geflügelbetrieben und Behörden Sorgen. In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein und sogar in Hamburg...
Vogelgrippe: Hamburg verhängt Stallpflicht29.10.2025 14:21 Uhr
Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die...
Hip-Hop-Fotos aus den 2000ern: Ausstellung in der MUMA Gallery in Hamburg29.10.2025 10:51 Uhr
Die frühen 2000er Jahre waren die Zeit des Durchbruchs für Hip-Hop und Rap – weg von der Straße, hin zur kommerziellen Musikindustrie. Aus der Zeit kommen große...
„Haus für morgen“: WG für Schlaganfall-Patienten in Hamburg29.10.2025 10:48 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist Internationaler Tag des Schlaganfalls. 270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Für jüngere Patient:innen hat die Hamburgerin Barbara Wentzel vor fünf...
Halloweenhaus in Lütjensee lädt Horror-Fans zum Gruseln ein29.10.2025 10:45 Uhr
Am 31. Oktober ist Halloween. Wer sich einmal so richtig fürchten will, sollte sich auf den Weg zum Halloweenhaus Schmalenbeck (Schleswig-Holstein) machen. Seit Jahren verwandelt ein Team...
Fast 500 Jahre altes Deckengemälde in Lüneburger Supermarkt entdeckt29.10.2025 08:50 Uhr
In einem Supermarkt in Lüneburg (Niedersachsen) wurde ein uraltes Deckengemälde freigelegt. Das Kunstwerk stammt wohl aus dem Jahre 1563 und sei laut Expert:innen eine absolute Seltenheit. Nun...