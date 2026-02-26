Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hamburg wird die Halskestraße seit fast drei Jahren umgebaut. Der Zustand belastet nicht nur Anwohner:innen, sondern vor allem die ansässigen Gewerbetreibenden. Besonders betroffen ist der italienische Großhandel von Vincenzo Andronaco, dessen Bistro normalerweise vom Mittagsgeschäft lebt.

Der Bau des neuen Radwegs, Teil der Veloroute 9, sorgt für häufig wechselnde Durchfahrtsrichtungen und Verwirrung bei Autofahrer:innen. Winterliche Verzögerungen haben die Arbeiten weiter verlängert. Voraussichtlich sollen die Umbauarbeiten erst Ende Mai abgeschlossen sein.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Frauen verdienen in Niedersachsen weiter weniger – Lohnlücke bleibt auf gleichem Niveau

26.02.2026 12:24 Uhr

Die Ungleichheit im Berufsleben von Frauen und Männern verharrt auf einem hohen Niveau. Das teilte das Landesamt für Statistik Niedersachsen anlässlich des sogenannten Equal Pay Day am...

Video02:37 Min.

Misstrauensanträge gegen linke Senatorinnen in Bremen abgelehnt

25.02.2026 16:55 Uhr

Die Misstrauensanträge der Opposition gegen die Senatorinnen Claudia Bernhard und Kristina Voigt (beide Die Linke) in Bremen wurden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Grund für die Abstimmung war...

Video02:18 Min.

Öl- und Gasheizungen weiter erlaubt: Reaktionen aus Niedersachsen auf Gebäudeenergiegesetz

25.02.2026 16:38 Uhr

Das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung soll geändert werden und bekommt den neuen Namen Gebäudeenergiegesetz. Die Grundlagen wurden am Dienstagabend bekanntgegeben. Unter anderem fällt die Vorgabe, dass Heizungen mindestens...

Video02:37 Min.

Schwere Vorwürfe gegen Landrat Marcel Riethig in Göttingen

25.02.2026 16:26 Uhr

Landrat Marcel Riethig scheint für die SPD im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) nicht mehr tragbar zu sein. Führungskräfte der Kreisverwaltung haben schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben – und...

Video02:01 Min.

Norderelbbrücke: So sollen die Hamburger Bauwerke modernisiert werden

24.02.2026 17:39 Uhr

Die beiden historischen Eisenbahnbrücken über der Norderelbe in Hamburg stehen seit 2021 unter Denkmalschutz. Täglich rollen rund 660 Züge des Nah-, Fern- und Güterverkehrs über diese beiden...

Video03:00 Min.

Klimaneutralität in der Landwirtschaft: Experten diskutieren in Kiel über Auswirkungen

24.02.2026 17:35 Uhr

Schleswig-Holstein will schnell klimaneutral werden – auch in der Landwirtschaft. Wie könnte dieser Umstieg aussehen und welche Auswirkungen hätte das auch in Bezug auf das Thema Ernährungssicherheit?...

Zur Startseite