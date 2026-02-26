In Hamburg wird die Halskestraße seit fast drei Jahren umgebaut. Der Zustand belastet nicht nur Anwohner:innen, sondern vor allem die ansässigen Gewerbetreibenden. Besonders betroffen ist der italienische Großhandel von Vincenzo Andronaco, dessen Bistro normalerweise vom Mittagsgeschäft lebt.

Der Bau des neuen Radwegs, Teil der Veloroute 9, sorgt für häufig wechselnde Durchfahrtsrichtungen und Verwirrung bei Autofahrer:innen. Winterliche Verzögerungen haben die Arbeiten weiter verlängert. Voraussichtlich sollen die Umbauarbeiten erst Ende Mai abgeschlossen sein.