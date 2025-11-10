Morgens Zahnarzt, nachmittags Busfahrer: Stefan Schmidt aus Hamburg kann beides. In seiner Praxis in Bahrenfeld repariert er Zähne, in seiner Freizeit lenkt er seit einem halben Jahr einen tonnenschweren Linienbus. In Hamburg ist er deshalb bekannt als „Dr. Omnibus“. Der 47-Jährige ist Vater von fünf Kindern, liebt den Zahnarztberuf und den Kontakt zu Menschen, seine kleine Praxis läuft gut – trotzdem hatte er immer den einen großen Wunsch im Leben: Busfahrer sein. Seine Frau, die mit ihm in der Praxis als zahnmedizinische Fachangestellte arbeitet, ermutigte ihn zu diesem Schritt.