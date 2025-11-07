In Bremen findet diese Woche die Bundestagung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) statt. Rund 450 Teilnehmer:innen sind dabei. Sie beraten, wie die DLRG mit ihren rund 1,9 Millionen Mitgliedern zukunftsfest bleibt. Diskutiert wird über Finanzen, Ausstattung, Nachwuchs, aber auch über Diversität.