Brautkleider stehen für Freude, Liebe und große Momente – doch nicht jedes Kleid erlebt diesen Tag. In einem Brautmodegeschäft in Tellingstedt bei Laue (Schleswig-Holstein) hat man für diese Kleider einen besonderen Raum geschaffen. Rund 50 Brautkleider sind es, die gekauft und angepasst, aber niemals abgeholt wurden. Es sind Erinnerungen an geplatzte Hochzeiten, Trennungen oder Trauerfälle. Teilweise hängen sie seit vielen Jahren hier. Brautladen-Inhaberin Kirsten Jürgensen hat sie alle aufbewahrt. Denn vielleicht meldet sich die eine oder andere Braut trotzdem noch und ein vergessenes Kleid kann seine Geschichte weitererzählen.