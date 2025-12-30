Im zu Ende gehenden Jahr sind in Hamburg 21 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Im Jahr 2024 hatte es noch 38 Todesopfer gegeben. Allerdings waren unter allen Verkehrsteilnehmenden die Radfahrenden in diesem Jahr überproportional betroffen. Elf von ihnen kamen ums Leben, unter anderem bei sogenannten Dooring-Unfällen. Diese passieren, wenn parkende Autofahrende eine Seitentür öffnen, ohne zuvor nach hinten zu schauen. Im Oktober starb eine Hamburger Schauspielerin an den Folgen eines solchen Unfalls.