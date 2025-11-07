SAT.1 REGIONAL-Landreporter Niels Döring-Just hat die Schleuse Lexfähre in Wrohm (Schleswig-Holstein) besucht und Schleusenwärter Ulf Jensen bei der Arbeit begleitet. Die gesamte Schleusenanlage ist mittlerweile 90 Jahre alt und immer noch voll funktionsfähig. An 365 Tagen im Jahr ist sie besetzt, wenn auch manchmal nur für ein paar Stunden am Tag.