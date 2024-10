Dänisches Königspaar zu Gast in Schleswig-Holstein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender begrüßen Dänemarks König Frederik X. und Dänemarks Königin Mary im Schloss Bellevue. Foto: dpa

Das dänische Königspaar wird am heutigen Dienstag zu einem eintägigen Besuch in Schleswig-Holstein erwartet. König Frederik X. reist mit seiner Frau, Königin Mary, aus Berlin an. Dort waren sie bei ihrem Antrittsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt worden.

Im nördlichsten Bundesland ist als erster Programmpunkt ein Empfang bei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vorgesehen. Anschließend nimmt das Königspaar in der Landeshauptstadt an der Eröffnung einer Energiekonferenz am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung teil.

Eine weitere Station ist der ehemalige Grenzwall Danewerk in der Nähe von Schleswig, wo der Spatenstich für ein neues Bauprojekt erfolgen soll. Für den letzten Termin geht es dann nach Flensburg zur dänischen Minderheit. Dabei soll vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Dänen und Deutschen im Fokus stehen, unter anderem bei der Wende hin zu den erneuerbaren Energien.

SAT.1 REGIONAL/dpa