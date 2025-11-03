Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im „Dieter’s Café“ in der Neuen Mitte in Hamburg-Altona ist der namensgebende Dackel Dieter der Chef. Dort dreht sich alles um Hunde – das kommt bei den Kund:innen und meistens auch bei deren Hunden sehr gut an.

