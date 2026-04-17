Ein 43 Jahre alter Kriminalfall wird seit Freitag vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Im Januar 1983 wurde eine transsexuelle Prostituierte in ihrem Wohnwagen erschossen. Erst im November 2025 gelang es der Polizei dank einer DNA-Spur, einen Verdächtigen zu ermitteln. Ein 61-Jähriger muss sich nun wegen Mordes verantworten.
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Tödlicher Abbiegeunfall in Hamburg-Billbrook: Fahrradfahrer von Lkw erfasst17.04.2026 13:51 Uhr
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Leiche am Hamburger Jungfernstieg aus Wasser geborgen17.04.2026 10:26 Uhr
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Elbtunnel und A7: Vollsperrung bis Montag17.04.2026 09:22 Uhr
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Stall in Pohnsdorf brennt – 6.000 Hühner wohl verendet17.04.2026 09:18 Uhr
Ein Stall mit etwa 6.000 Hühnern hat im Kreis Plön stundenlang die Feuerwehr beschäftigt. Am Freitagmorgen waren die Einsatzkräfte noch immer mit den Nachlöscharbeiten in Pohnsdorf beschäftigt,...
11-Jähriger von Lkw erfasst: Ermittlungen nach tödlichem Unfall in Hamburg-Wilstorf16.04.2026 17:40 Uhr
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Tödlicher Unfall auf der A1: 35-Jähriger stirbt nach Kollision mit zwei Sattelzügen16.04.2026 09:22 Uhr
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