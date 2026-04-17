Ein 43 Jahre alter Kriminalfall wird seit Freitag vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Im Januar 1983 wurde eine transsexuelle Prostituierte in ihrem Wohnwagen erschossen. Erst im November 2025 gelang es der Polizei dank einer DNA-Spur, einen Verdächtigen zu ermitteln. Ein 61-Jähriger muss sich nun wegen Mordes verantworten.