Eine eigene, riesige Carrera-Bahn zu besitzen, ist der Traum vieler Kinder. Björn Weidemann aus Seestermühe im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) hat ihn in die Tat umgesetzt. Seine Bahn füllt einen ganzen Raum. Seine Leidenschaft in Sachen Carrera kennt fast keine Grenzen. Neben hunderten Rennwagen, die er besitzt, richtet der 60-Jährige in einer umgebauten Scheune auch ein Rennen der Norddeutschen Meisterschaften in der Carrera-Klasse 124 Digital aus.