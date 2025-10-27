In der Nacht zu Montag wurde ein Bundeswehr-Airbus-Rumpf vom Flughafen Hannover (Niedersachsen) in Richtung Serengeti-Park Hodenhagen transportiert. Die erste Etappe war eine große Herausforderung – und noch ist das Ziel nicht erreicht.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Fotos von Deportationen zu NS-Zeiten in Hamburg aufgetaucht27.10.2025 15:36 Uhr
Dass im Dritten Reich Judinnen und Juden sowie Sinti und Roma aus Hamburg deportiert wurden, ist durch Prozessaussagen und Berichte von Überlebenden dokumentiert. Außerdem führten die Nazis...
Silent Party im Niedersächsischen Landtag: 500 Gäste feiern in denkmalgeschützter Location27.10.2025 15:22 Uhr
An diesem Wochenende fand im Niedersächsischen Landtag ein ganz anderes Programm als die üblichen politischen Debatten statt. In der Portikushalle stieg eine Silent Party. Bei der Veranstaltung...
So helfen Sie geschwächten Igeln richtig27.10.2025 13:41 Uhr
Im Tierheim Uhlenkrog in Kiel (Schleswig-Holstein) herrscht derzeit Hochbetrieb – vor allem in der Wildtierstation. 17 Igelwelpen und geschwächte Igel brauchen dringend Hilfe. Aber nicht jeder Igel-Fund...
Strandkorbversteigerung in Norden-Norddeich: Bei Auktionen ein Schnäppchen machen27.10.2025 13:37 Uhr
Am Wochenende konnten Strandkorb-Fans ein echtes Schnäppchen machen. Zum siebten Mal versteigerte der Tourismus-Service Norden-Norddeich gut 50 gebrauchte Exemplare. Das Mindestgebot lag jeweils bei 50 Euro –...
Glücksatlas 2025: Hamburger sind am zufriedensten27.10.2025 09:02 Uhr
Hamburg führt den Glücksatlas an. Alljährlich vermessen Forschende das Befinden in Deutschland. Es ist eine regelmäßige Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen. Und demnach sind die Hamburger:innen am...
Geflügelpest in Putenmastbetrieb in Vechta – 14.600 Tiere betroffen26.10.2025 21:50 Uhr
In einem Putenmastbetrieb in Vechta (Niedersachsen) ist die hochansteckenden Geflügelpest ausgebrochen. Rund 14.600 Puten müssen getötet werden, wie der Landkreis mitteilte. Einige Tiere hatten am Freitag Symptome...