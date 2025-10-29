In der Nacht zu Mittwoch ist der Schwertransporter mit dem ausrangierten Bundeswehr-Airbus am Serengeti-Park Hodenhagen (Niedersachsen) angekommen. Insgesamt waren drei Etappen nötig, um den Rumpf des Airbus‘ 310 nach Hodenhagen zu bringen. Das ausrangierte Bundeswehrflugzeug hat nun seine endgültige Parkposition erreicht.