Die Bundespolizei hat am Wochenende an mehr als 40 Bahnhöfen in Deutschland auf Anordnung des Bundesinnenministeriums Großkontrollen durchgeführt. So wurde auch am Hamburger Hauptbahnhof kontrolliert. Ziel war es, gegen die Kriminalität vorzugehen und zu überprüfen, ob das Waffenverbot eingehalten wird. Seit gut einem Jahr gilt das Verbot im Hamburger Nahverkehr. Seitdem wurden bereits mehr als 1.200 Waffen sichergestellt und auch bei der Kontrolle am Wochenende wurden wieder verbotene Gegenstände gefunden.
