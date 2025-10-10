Die berühmte Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist ab Samstag in der Staatsoper Hannover (Niedersachsen) in einer neuen Inszenierung zu sehen. Der Clou: Das Bühnenbild entsteht live jeden Abend neu, von Künstlerhand gemalt. Die Illustrationen von Anni von Bergen werden während der Aufführung mit einer Kamera abgefilmt und auf die Leinwand projiziert. Gemischt mit Schauspieler:innen, die mit echter Farbe auf der Leinwand malen, und einer Videoinstallation wird das Bühnenbild so zum Gesamtkunstwerk.