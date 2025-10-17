Bryan Adams ist einer der größten Rockstars unserer Zeit – und jetzt zeigt er eine ganz andere Seite von sich. Im Kunsthaus Göttingen (Niedersachsen) sind seine Fotografien in der Ausstellung #shotbyadams zu sehen. Sie zeigen Weltstars wie Kate Moss, Amy Winehouse und sogar die Queen, aber auch Obdachlose und Menschen, die vom Krieg gezeichnet sind. Bryan Adams stellt die Glitzerwelt der Stars gleichberechtigt neben Menschen, die auf der Straße leben. Seine großformatigen, teils lebensgroße Werke sind noch bis zum 8. Februar 2026 zu sehen.