Der Verfassungsschutz stand am Mittwoch im Zentrum des politischen Streits in der Bremischen Bürgerschaft. Unter anderem ging es um die Reaktionen von Linken auf den Farbanschlag gegen das Haus des Bremer Verfassungsschutzchefs. Die Opposition warf Teilen der Partei vor, mit Extremist:innen zu sympathisieren.