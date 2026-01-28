Der Verfassungsschutz stand am Mittwoch im Zentrum des politischen Streits in der Bremischen Bürgerschaft. Unter anderem ging es um die Reaktionen von Linken auf den Farbanschlag gegen das Haus des Bremer Verfassungsschutzchefs. Die Opposition warf Teilen der Partei vor, mit Extremist:innen zu sympathisieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Verkehrsgerichtstag 2026: Branchenvertreter beraten sich in Goslar28.01.2026 17:13 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist in Goslar der Deutsche Verkehrsgerichtstag gestartet. Bis Freitag beraten dort mehr als 1.500 Expert:innen über Fragen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsrechts. In acht...
Zollfahnder aus Hannover stellen Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sicher28.01.2026 16:57 Uhr
Zollfahnder:innen aus Hannover (Niedersachsen) haben Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist die größte Sicherstellung dieser Art in den letzten Jahren....
Bund beschließt neue Tourismusstrategie für mehr Wachstum in der Branche28.01.2026 16:13 Uhr
330.000 Menschen haben 2024 in Niedersachsen im Bereich Tourismus gearbeitet. Damit haben sie 13,6 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beigetragen – das sind fünf Prozent. Um Wachstum in...
Nach Trump-Drohungen: Schleswig-Holstein erklärt Solidarität mit Dänemark und Grönland28.01.2026 16:11 Uhr
Einstimmig hat der Landtag Schleswig-Holsteins am heutigen Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der nach den Drohungen Donald Trumps die Solidarität mit Dänemark und Grönland erklärt wird. Auch...
Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen27.01.2026 18:16 Uhr
Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...
Nordsee als „größter Energiehub der Welt“ – realistisch oder Wunschdenken?27.01.2026 17:45 Uhr
Mehr Windkraft, mehr Energiesicherheit – die Nordsee soll der „größte Energiehub der Welt“ werden. Es sind große Ankündigungen, die am Montag beim Nordseegipfel in Hamburg gemacht wurden....