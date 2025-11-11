Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstag eine Fliegerbombe in Kiel (Schleswig-Holstein) entschärft. Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten auf der Schleuseninsel Holtenau entdeckt. Rund 700 Menschen aus dem Stadtteil Wik mussten ihre Wohnungen verlassen.

