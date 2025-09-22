Block-Prozess: Vater der Kinder wird weiter befragt

22. September 2025
Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder sitzt der Vater als Nebenkläger an der Seite seines Anwalts Philip von der Meden. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vor dem Landgericht Hamburg soll heute der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), befragt werden. Der Ex-Mann von Christina Block (52) hatte am vergangenen Verhandlungstag am 3. September erklärt, die beiden Kinder hätten bei der Mutter häusliche Gewalt erlebt und seien traumatisiert. Christina Block wies die Gewaltvorwürfe in der Vergangenheit immer wieder zurück und sagte, dass der Vater die Kinder manipuliere. 

Seit Jahren streiten die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House“, Eugen Block, und ihr in Dänemark lebender Ex-Mann um das Sorgerecht für die beiden jüngeren ihrer vier gemeinsamen Kinder.

Hensel hatte den Sohn und die Tochter nach einem Wochenendbesuch im August 2021 nicht mehr zur Mutter zurückgebracht. Daraufhin gab das Hanseatische Oberlandesgericht Christina Block das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und verpflichtete den Vater, die Kinder herauszugeben. Er kam dem nicht nach und Block konnte ihren Anspruch in Dänemark nicht durchsetzen.

Vater als Nebenkläger und Zeuge

In der Silvesternacht 2023/24 waren der damals zehnjährige Sohn und die 13-jährige Tochter mutmaßlich von Mitarbeitern einer israelischen Sicherheitsfirma entführt und zur Mutter nach Deutschland gebracht worden. Nach wenigen Tagen mussten sie aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren. Block ist angeklagt, die Rückholaktion in Auftrag gegeben zu haben, was sie bestreitet. Hensel, der bei der Entführung geschlagen und verletzt wurde, ist Nebenkläger und Zeuge.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Block-Prozess: Razzia und Ermittlungen gegen Ex-BND-Chef August Hanning in HamburgZum Artikel
  2. Block-Prozess: Ex-Mann Stephan Hensel sagt ausZum Artikel
  3. Block-Prozess: Lebensgefährte Delling wehrt sich gegen VorwürfeZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Reifen von rund 260 Autos zerstochen – Verdächtiger in Bremen in U-Haft

22.09.2025 09:55 Uhr

Ein Mann, der in Bremen die Reifen von mehr als 260 geparkten Autos zerstochen haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach einer richterlichen Anhörung kam er in...

Fünf Verletzte nach Unfall bei Sulingen – Hund stirbt

22.09.2025 08:56 Uhr

Fünf Menschen sind bei einem schweren Zusammenprall zweier Autos auf einer Landstraße bei Sulingen (Landkreis Diepholz) verletzt worden. Drei Personen verletzten dabei sich schwer, es besteht aber...

Video01:32 Min.

Polizei Bremen identifiziert mutmaßlichen Reifenstecher – Fahndung läuft

19.09.2025 16:49 Uhr

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen hat die Polizei Bremen einen schnellen Ermittlungserfolg erzielt. Ein 41-jähriger Bremer gilt als mutmaßlicher Täter. Eine Sonderkommission wertete Videoaufnahmen, Spuren...

Video00:35 Sek.

Großfeuer: Lagerhalle auf Bauernhof in Jerrishoe abgebrannt

19.09.2025 15:27 Uhr

Bei einem Großfeuer in der Gemeinde Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein) ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Neun freiwillige Feuerwehren rückten an, um ein Übergreifen...

Video00:45 Sek.

Antisemitisches Plakat in Schaufenster: Ermittlungen gegen Ladenbesitzer aus Flensburg

19.09.2025 15:25 Uhr

In Flensburg (Schleswig-Holstein) sorgt ein antisemitisches Plakat im Schaufenster eines Geschäfts für Entsetzen und löst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus. Das Schild mit der Überschrift „Juden haben hier...

Aktualisiert
Video03:30 Min.

Christian B. aus Haft entlassen: Verdächtiger im Fall Maddie muss Fußfessel tragen

17.09.2025 20:03 Uhr

Der im Fall Maddie verdächtige Christian B. ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige hat am heutigen Mittwoch die Justizvollzugsanstalt in Sehnde (Niedersachsen) verlassen. Der Mann...

Zur Startseite