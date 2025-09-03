Es scheint kein Gerichtstag im Prozess gegen Christina Block zu vergehen, an dem nicht neue, unglaubliche und auch bestürzende Details ans Licht kommen. Am Mittwoch hat sich der Vater der entführten Kinder und Ex-Mann Stephan Hensel eingelassen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht"
