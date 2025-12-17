In Lübeck (Schleswig-Holstein) sorgt derzeit ein Blitzer für Verwunderung. Das Messgerät steht am Burgtor in Richtung Innenstadt und soll eigentlich das Durchfahrtsverbot zum Koberg überwachen. Offenbar ist es jedoch sehr sensibel eingestellt: Ausgelöst wird der Blitzer nicht nur von schnellen Autos, sondern auch von Radfahrenden und sogar von Fußgänger:innen.

