Menschen mit Behinderung stoßen auf dem Bremer Freimarkt schnell an ihre Grenzen. Besonders für Rollstuhlfahrer:innen wird der Besuch des Freimarkts zur echten Bewährungsprobe. Der Bremer Kaiwan Rahimy hat einmal getestet, wie barrierefrei der Freimarkt wirklich ist.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Tierheime am Limit: Bundestierschutzbeauftragte Breher besucht Einrichtung in Oldenburg30.10.2025 15:14 Uhr
Tierheime in Deutschland geraten immer häufiger an ihre Belastungsgrenzen. Auch in Norddeutschland ist die Lage für viele Einrichtungen angespannt. Die Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher (CDU) war deshalb am...
Sielbau in Hamburg-Wellingsbüttel: Erstes großes Etappenziel erreicht30.10.2025 14:53 Uhr
In Hamburg gibt es zurzeit in vielen Straßen Baustellen. Eine davon beginnt in Ohlsdorf und verläuft über zwei Kilometer Richtung Wellingsbüttel. Auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung in die...
Equality-Tanz: Frauen vom Gettorfer TV trainieren für Turniere30.10.2025 14:30 Uhr
Für Menschen, die lieber mit Partner:innen des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Dieser ermöglicht es den Tänzerinnen Alina Schumann und...
Hunde-Influencerin aus Oldenburg lebt mit sieben Zwergspitzen30.10.2025 11:30 Uhr
Sandra Drolshagen aus Oldenburg (Niedersachsen) teilt ihr Leben mit sieben Zwergspitzen in den Sozialen Medien. Fast jeder der kleinen Hunde hat eine Beeinträchtigung: manche sind taub, andere...
Warnungen vor Sturmböen in Norddeutschland30.10.2025 09:16 Uhr
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen am Donnerstag in norddeutschen Küstenregionen. An manchen Küsten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern könnten von morgens bis abends Sturmböen mit...
Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park Hodenhagen angekommen29.10.2025 17:18 Uhr
In der Nacht zu Mittwoch ist der Schwertransporter mit dem ausrangierten Bundeswehr-Airbus am Serengeti-Park Hodenhagen (Niedersachsen) angekommen. Insgesamt waren drei Etappen nötig, um den Rumpf des Airbus‘...