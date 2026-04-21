Seit 2020 dokumentiert die Fotografin Johanna Klier die Veränderungen rund um die Sternbrücke in Hamburg. Mit ihrem Projekt „Archiv Sternbrücke“ hält sie ein Stück Stadtgeschichte fest, das bald verschwinden wird. Die Sternbrücke soll abgerissen und durch einen großen Neubau ersetzt werden. Die Vorarbeiten laufen schon länger. Johanna Klier zeigt nicht nur eine Brücke, sie zeigt einen Ort, der für viele Menschen mit persönlichen Erinnerungen verbunden ist. Für diese eindrucksvolle Arbeit wurde sie mit dem renommierten Georg Koppmann Preis ausgezeichnet. Ihre Fotos sollen im Herbst in einer Publikation der Öffentlichkeit vorgestellt werden.