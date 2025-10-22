Eine Aktivistengruppe mit dem Namen „Leerstand gestalten“ besetzt seit Samstag ein Haus in Bremen. Mit der Aktion will die Gruppe auf die Wohnungsnot aufmerksam machen, ihrer Ansicht nach verschärfen die vielen leerstehenden Immobilien das Problem. Die Polizei stellte aus Sicherheitsgründen Strom, Gas und Wasser ab und teilte über Lautsprecher eine Auflösungsverfügung mit. Daraufhin positionierten sich die Aktivist:innen vor dem Gebäude. Der Eigentümer hat Anzeige erstattet.