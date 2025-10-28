Das ausrangierte Flugzeug, das von einem Schwertransporter in den Serengeti-Park nach Hodenhagen (Niedersachsen) gebracht wird, hat den Heidekreis erreicht. Der ausrangierte Bundeswehr-Airbus wird in mehreren Etappen transportiert und soll in dem Tierpark zum Restaurant umgebaut werden. Dafür muss das Logistik-Team den 65 Meter langen Rumpf über eine Strecke von 49 Kilometern befördern – und das in Schrittgeschwindigkeit.