Das ausrangierte Flugzeug, das von einem Schwertransporter in den Serengeti-Park nach Hodenhagen (Niedersachsen) gebracht wird, hat den Heidekreis erreicht. Der ausrangierte Bundeswehr-Airbus wird in mehreren Etappen transportiert und soll in dem Tierpark zum Restaurant umgebaut werden. Dafür muss das Logistik-Team den 65 Meter langen Rumpf über eine Strecke von 49 Kilometern befördern – und das in Schrittgeschwindigkeit.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
IHK-Tourismustag 2025 in Osnabrück28.10.2025 17:12 Uhr
Die Tourismusbranche steht auch in Niedersachsen vor großen Herausforderungen. Beim 21. Tourismustag der IHK Niedersachsen in Osnabrück haben rund 200 Fachleute über mögliche Lösungen diskutiert.
Tödliches Virus: Vogelgrippe breitet sich in Norddeutschland aus28.10.2025 16:50 Uhr
In Norddeutschland gibt es mittlerweile immer mehr Vogelgrippefälle. Auch in einigen Landkreisen in Niedersachsen ist das Virus bereits nachgewiesen worden. Viele Geflügelhalter:innen fordern nun eine Stallpflicht. Über...
Grippeschutz: Immer weniger Menschen im Norden lassen sich gegen Influenza impfen28.10.2025 16:16 Uhr
Von Oktober bis Mitte Dezember ist die beste Zeit für eine Grippeimpfung, empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Doch immer weniger Menschen in Schleswig-Holstein lassen sich gegen Influenza impfen, was...
The Voice of Germany: Sarah Hübers aus Hamburg begeistert Coaches28.10.2025 15:12 Uhr
In der 15. Staffel von The Voice of Germany sind zahlreiche Talents aus Hamburg dabei. Sarah Hübers ist eine davon. Bei den Blind Auditions bekam sie sogar...
Halloween: Privater Grusel-Garten lockt Besucher nach Leese28.10.2025 14:40 Uhr
Am Freitag ist Halloween. Jung und Alt verkleiden sich und schmücken ihr Zuhause schaurig. Ein besonderes Grusel-Haus steht in Leese bei Nienburg (Niedersachsen). Jedes Jahr zu Halloween...
Kunstinstallation in altem Atomkraftwerk in Stade zum Abschied28.10.2025 12:31 Uhr
Wo einst Energie für Norddeutschland erzeugt wurde, verschmelzen heute Kunst, Wissenschaft und Erinnerung. „Orbital“ heißt die Installation im ehemaligen Sicherheitsbehälter des vor über 20 Jahren abgeschalteten Atomkraftwerks...