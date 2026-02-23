In Braunschweig (Niedersachsen) ist am Sonntag die deutschlandweit einzigartige Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden eröffnet worden. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 steht der Zentralrat für den Wiederaufbau jüdischen Lebens nach dem Holocaust und ist bis heute die politische, gesellschaftliche und religiöse Vertretung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Die Ausstellung zeigt, welchen Beitrag der Zentralrat in mehr als sieben Jahrzehnten für das demokratische Selbstverständnis der Bundesrepublik geleistet hat – und macht zugleich deutlich, wie aktuell viele der Themen sind. „Mit eigener Stimme“ ist bis zum 20. September im Städtischen Museum Braunschweig zu sehen.