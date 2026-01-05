72-Jähriger stirbt bei Brand in Gröhnwolder Wohnhaus

05. Januar 2026
Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einem Wohnhaus in Grönwohld. News5/René Schröder/NEWS5/dpa

Bei einem Brand in Grönwohld im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) ist ein 72-Jähriger gestorben. Seine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Erdgeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Brand. Der Mann wurde tot aus dem Haus geborgen. Die 67-jährige Frau hatte das brennende Haus zuvor eigenständig verlassen können.

Der Brand griff nicht auf umliegende Häuser um. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

SAT.1 REGIONAL/dpa

