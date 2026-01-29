Schleswig-Holstein kann in den kommenden Jahren mit 550 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für den Verkehrsbereich planen. Das Geld ist für Straßen, Schienen, Häfen und Wasserwege vorgesehen. Nach dem Willen von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) soll der Ausbau möglichst schnell vorangehen. Dazu hatte der Minister am Donnerstag Vertreter:innen der norddeutschen Bauwirtschaft nach Kiel eingeladen.
