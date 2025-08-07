Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Das Spezialeinsatzkommando in Oldenburg hat anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des SEK in Niedersachsen einen seltenen Einblick in eine Übung gewährt. Im Rahmen ihrer Sommertour war auch Innenministerin Daniela Behrens (SPD) dabei.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:34 Min.

DLRG-Zwischenbericht: Weniger Badetote als im Vorjahreszeitraum – auch wegen regenreichem Juli

07.08.2025 17:13 Uhr

Am Donnerstag hat die DLRG in Travemünde (Schleswig-Holstein) ihre Zwischenbilanz zur Badesaison 2025 vorgestellt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Badeunfällen...

Aktualisiert
Video01:01 Min.

Vermisster 13-Jähriger tot aus dem Hamburger Stadtparksee geborgen

07.08.2025 08:59 Uhr

Ein 13-jähriger Junge, der seit Mittwochabend am Stadtparksee in Hamburg vermisst wurde, ist offenbar ertrunken. Seine Leiche wurde am Donnerstag von der Polizei im Wasser gefunden. Ob...

Razzia: Schleuserbande soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben

07.08.2025 08:53 Uhr

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser:innen, die Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen, haben Polizisten zahlreiche Wohnungen durchsucht. Bei der Razzia seien insgesamt 22 Objekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,...

500 Liter Diesel im Hafen von Büsum ausgelaufen

07.08.2025 08:42 Uhr

Ein Ölunfall hat am Mittwoch für einen Großeinsatz im Büsumer Hafen (Schleswig-Holstein) gesorgt. Gegen 8:00 Uhr traten beim Betanken des Fahrgastschiffs MS Funny Girl etwa 500 Liter...

Aktualisiert
Video00:46 Sek.

Großbrand in Kiel: Mehrere Explosionen bei Feuer in Gewerbebetrieb

07.08.2025 08:34 Uhr

Nach dem Feuer in einem Gewerbebetrieb in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Passant einen Flammenschein im Dachbereich einer Lagerhalle –...

Aktualisiert
Video00:39 Sek.

Zwei Tote bei schwerem Unfall mit zwei Lastwagen und Transporter in Kiel

06.08.2025 20:28 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) sind am Mittwoch zwei Männer ums Leben gekommen. Am Morgen hatten sich zwei entgegenkommende Lkw berührt. Einer kam von der...

Zur Startseite