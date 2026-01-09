Das Landgericht Braunschweig (Niedersachsen) hat am heutigen Freitag Mohamed R. wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 50-Jährige hat nach Meinung des Gerichts seine Frau im Schlaf mit Benzin übergossen und angezündet. Die Frau sprang brennend aus dem Schlafzimmerfenster vier Meter in die Tiefe, wurde später schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und starb dort noch am selben Tag. Die Tat soll aus Eifersucht geschehen sein.